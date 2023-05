Tennis: Struff schlägt in Hamburg auf

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat seine Zusage für das ATP-Turnier im Juli am Hamburger Rothenbaum gegeben. „Ich habe in Hamburg eines meiner ersten Quali-Matches auf der ATP-Tour bestritten“, sagte der 33-Jährige, der beim ATP-Masters in Madrid als Lucky Loser am Freitagabend gegen den Russen Aslan Karazew um einen Platz im Finale spielt: „Ich liebe die Stadt.“