Überraschung in Rom: Hanfmann schlägt US-Topspieler Fritz

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat in Rom für eine große Überraschung gesorgt und ist furios in die dritte Runde des ATP-1000er-Turniers gestürmt. In Runde zwei des Sandplatz-Masters schlug der Qualifikant aus Karlsruhe den Weltranglistenneunten Taylor Fritz aus den USA 6:4, 6:1 und trifft nun auf Marco Cecchinato aus Italien. Für Hanfmann war es erst der zweite Karriere-Erfolg gegen einen Top-10-Spieler.

Der 31-Jährige hatte dabei nicht gut in die Partie gefunden und war schnell mit 0:3 in Rückstand geraten, ehe sich das Blatt wendete. Fritz, letztjähriger Sieger des Masters in Indian Wells, trat in der Folge seltsam lethargisch auf - im Gegensatz zu Hanfmann, der fünf Spiele in Folge gewann und den Satz für sich entschied.