Zverev im Halbfinale von Genf - Wu gibt auf

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat bei seiner Generalprobe für die French Open das Halbfinale erreicht, in Genf aber kaum weitere Matchpraxis sammeln können. Der 26-Jährige stand am Donnerstag gegen den Chinesen Wu Yibing nur 21 Minuten auf dem Court, ehe der Außenseiter aufgab.

Am Freitag spielt Zverev gegen den Chilenen Nicolas Jarry um den Finaleinzug, dabei werden Erinnerungen wach. 2019, als Zverev wie in diesem Jahr nach einer schwachen Sandplatzsaison eine Wildcard für das Vorbereitungsturnier auf Roland Garros angenommen hatte, traf er im Endspiel auf Jarry - und holte den Titel.

Später ging es in Paris für Zverev bis ins Viertelfinale, ein ähnliches Ergebnis wäre ein großer Erfolg für den zuletzt formschwachen Hamburger. Durch den Halbfinaleinzug überholt er immerhin Jan-Lennard Struff (Warstein) in der Weltrangliste und ist damit ab Montag wieder die deutsche Nummer eins. Das könnte jedoch nur eine Momentaufnahme sein, denn in Paris hat Zverev anders als Struff viele Punkte zu verteidigen.

Jarry warf am Donnerstagabend überraschen den topgesetzten Norweger Casper Ruud mit 3:6, 7:6 (7:2), 7:5 aus dem Turnier. Der Weltranglisten-54. hat in diesem Jahr - anders als Zverev - bereits einen Titel auf der ATP-Tour gewonnen: Anfang März in seiner Heimat Santiago auf Sand. Vor vier Jahren in Genf hatte er gegen Zverev im Finale zwei Matchbälle, doch der Deutsche triumphierte.