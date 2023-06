Halbfinale in Halle: Zverev gegen Mr. Unberechenbar

Alexander Zverev erwartet im Halbfinale von Halle am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport) ein völlig unberechenbarer Gegner. "Das ist wie ein Münzwurf. Man weiß nie, mit welchem Fuß er aufgestanden ist", sagte Zverev über den Kasachen Alexander Bublik, der zwischen ihm und dem dritten Finale beim Rasenturnier in Ostwestfalen steht.

"Er kann 30 Asse servieren oder 20 Doppelfehler", sagte Zverev, doch in diesen Tagen spiele Bublik "sehr konstant und gut, wahrscheinlich sein bestes Tennis in diesem Jahr", so Zverev. Er selbst müsse in der Partie, seinem ersten Halbfinale in Halle seit 2017, "auf meine Chancen warten und die Dinge durchziehen, die ich kontrollieren kann."