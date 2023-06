Otte verpasst Erfolgserlebnis in Halle

Tennisprofi Oscar Otte hat auch beim „Heimspiel“ in Halle/Westfalen das erhoffte Erfolgserlebnis verpasst. Der 29 Jahre alte Kölner unterlag in seinem Erstrundenmatch am Montag dem Serben Laslo Djere 6:7 (3:7), 3:6. Otte ist damit beim fünften Turnier nacheinander in der ersten Runde gescheitert.