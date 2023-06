Souveräner Auftakt in Halle: Zverev bezwingt Kumpel Thiem

"Es war ein typisches Rasenmatch. Insgesamt bin ich ganz zufrieden. Ich hab den Ball nicht immer so gut getroffen, aber das ist auch nicht immer direkt so einfach", sagte Zverev.

Am Dienstag fand Zverev von Beginn an gut in die Partie, glänzte vor allem mit seinem guten Aufschlagspiel. Mit einem Break zum 4:2 stellte er im ersten Satz die Weichen. Auch in der Folge hatte Zverev kaum Probleme und überzeugte zudem mit elf von 13 erfolgreichen Vorstößen ans Netz.