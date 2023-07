ATP: Hamburg-Kritiker kämpft sich weiter

Casper Ruud steht am Hamburger Rothenbaum im Viertelfinale. Der Norweger, in Hamburg an Nummer eins gesetzt, setzte sich gegen den Chilenen Christian Garin in drei Sätzen (1:6, 6:2, 6:2) durch und trifft nun auch Arthur Fils.

Aber erneut brauchte der Norweger drei Sätze zum Sieg. Die Nummer vier der Welt wird mit dem Platz in Hamburg nicht so recht warm. Schon bei seinem Auftaktmatch gegen Sebastian Baez zeigte er sich mehr als unzufrieden mit den Verhältnissen. Bereits nach drei Spielen ließ er den Schiedsrichter wissen, dass der Hamburger Court der schlechteste Sandplatz war, auf dem er in diesem Jahr gespielt hat.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Daniel Altmaier hat beim Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum für eine Überraschung gesorgt. Der 24-Jährige aus Kempen setzte sich im Achtelfinale nach einem starken Auftritt mit 6:2, 6:2 gegen den Weltranglistensiebten Andrej Rublew aus Russland durch und erreichte das Viertelfinale. Rublew, Turniersieger von 2020, zählte in der Hansestadt zu größten Titelkandidaten.

Altmaier spielte auf dem Center Court jedoch groß auf und dominierte gegen Rublew, der zuletzt im schwedischen Bastad triumphiert hatte. Er erreichte nach dem Masters in Madrid sein zweites Viertelfinale in diesem Jahr auf der ATP-Tour und folgte Alexander Zverev als zweiter deutscher Profi in die Runde der letzten Acht.

Der Karlsruher Yannick Hanfmann, der am Abend auf den Chinesen Zhang Zhizhen trifft, könnte noch nachziehen.

-----