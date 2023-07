Tennis-Star Kyrgios überrascht mit irrem Pokémon-Tattoo

Tennis -Star Nick Kyrgios sorgt auch abseits des Platzes immer wieder für Aufsehen. Dieses Mal hat sich der 28-Jährige mit einem irren Tattoo in den sozialen Medien präsentiert.

Der Australier teilte Fotos seines Rückens, der nun komplett mit Tätowierungen von Kreaturen der Anime-Reihe „Pokémon“ bedeckt ist. „Fünf Künstler auf einmal an einem Tisch in einem der besten Studios“, schrieb Kyrgios in seiner Instagram-Story vor dem Stechen der Tattoos.