Tennis: Alexander Zverev klettert trotz frühem Wimbledon-Aus in der Weltrangliste

Alexander Zverev ist trotz seines frühen Ausscheidens in Wimbledon unter die besten 20 Spieler der Tennis-Weltrangliste zurückgekehrt.

Der 26 Jahre alte Hamburger rückte im weiterhin vom neuen Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz (Spanien) angeführten ATP-Ranking von Rang 21 auf 19 vor und ist damit bestplatzierter Deutscher. Jan-Lennard Struff, der in Wimbledon verletzt fehlte, fiel von Platz 22 auf 24 zurück.

Zverev, in der dritten Wimbledon-Runde dem Italiener Matteo Berrettini unterlegen, war in Folge seiner schweren Verletzung bei den French Open 2022 von Platz zwei auf 27 abgerutscht und arbeitet sich nun mühsam wieder nach vorne. Bis zum Jahresende hat er allerdings keine Punkte mehr zu verteidigen, dürfte damit also noch einige Plätze gutmachen.