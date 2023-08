19. Sieg im 19. Duell: Djokovic für Monfils nicht zu knacken

Bei den ATP-Masters in Cincinnati gewann der Weltranglistenzweite aus Belgrad das Duell der 36-Jährigen im Achtelfinale 6:3, 6:2.

"Ich nehme an, sein Spiel liegt mir", sagte Djokovic anschließend: "Es ist schön, ihn wieder zu sehen. Wir haben schon seit einigen Jahren nicht mehr gegeneinander gespielt. Es ist toll, ihn wieder auf hohem Niveau zu sehen." Monfils, einstige Nummer sechs der Welt, hatten zuletzt immer wieder Verletzungen ausgebremst. Ihr erstes Duell hatten die ungleichen Rivalen 2005 bei den US Open gespielt.

In Cincinnati trifft Djokovic nun im Viertelfinale in der Nacht zum Samstag auf den US-Amerikaner Taylor Fritz. Auch US Open- und Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz ist weiter im Rennen und schaffte einen Dreisatzerfolg gegen den US-Amerikaner Tommy Paul. Gleiches gilt für Alexander Zverev (Hamburg), der seinen Rivalen Daniil Medwedew (Russland) bezwang.