Episches Duell der Giganten! Djokovic bezwingt Alcaraz in Cincinnati in irrer Hitzeschlacht

Am Ende eines epischen Dreisatz-Thrillers gegen Carlos Alcaraz fiel Novak Djokovic abgekämpft auf den Rücken, dann riss er sich sein Shirt vom Leib. „Das war eines der härtesten Matches, das ich je in einem Turnier gespielt habe“, sagte der 36 Jahre alte Serbe nach seinem Sieg gegen den Weltranglistenersten aus Spanien im atemraubenden Finale das ATP-Masters in Cincinnati.