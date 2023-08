Erstes Finale seit 2020: Thiem kämpft um Sieg in Kitzbühel

Tennisprofi Dominic Thiem (29) spielt in seiner österreichischen Heimat um seinen ersten Turniersieg seit 2020. Der frühere US-Open-Champion wehrte im Halbfinale des ATP-Turniers in Kitzbühel fünf Matchbälle des Serben Laslo Djere ab und zog mit 6:7 (3), 7:5, 7:6 (8) ins Endspiel am Samstag gegen den Argentinier Sebastian Baez ein.