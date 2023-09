Neue Tennis-Rankings: Zverev wieder unter zehn Besten der Welt

Nach seinem geschichtsträchtigen 24. Grand-Slam-Titel ist Novak Djokovic ganz offiziell auch wieder der beste Tennisspieler der Welt. In der am Montag veröffentlichten Weltrangliste verdrängte der 36 Jahre alte Serbe, der am Sonntag in New York durch ein 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 gegen den Russen Daniil Medvedev seinen vierten Titel bei den US Open geholt hatte, den Spanier Carlos Alcaraz wieder von Platz eins.