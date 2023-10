ATP-Turnier in Antwerpen: Koepfer verpasst deutsches Achtelfinale

Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) hat beim ATP-Turnier in Antwerpen ein deutsches Duell im Achtelfinale verpasst. Der 29-Jährige unterlag in seinem Auftaktmatch am Mittwoch dem Portugiesen Nuno Borges mit 6:7 (6:8), 4:6. Borges trifft in der nächsten Runde auf Maximilian Marterer. Der Qualifikant aus Nürnberg hatte sich am Dienstag überraschend gegen den an Nummer sieben gesetzten Franzosen Richard Gasquet durchgesetzt.

Neben Marterer stehen in Belgien mit Yannik Hanfmann (Karlsruhe) und Jan-Lennard Struff (Warstein) zwei weitere Deutsche in der Runde der besten 16. Hanfmann, in Antwerpen an Nummer fünf gesetzt, bezwang am Dienstag den 18 Jahre alten Belgier Alex Blockx in zwei Sätzen und trifft am Donnerstag auf den Österreicher Dominic Thiem. Dann steigt auch Struff, Nummer zwei der Setzliste, gegen Hugo Gaston aus Frankreich ins Turnier ein.