Auger-Aliassime erneut Turniersieger in Basel

In der Halle ist Felix Auger-Aliassime weiter nicht zu schlagen!

Der kanadische Tennis-Profi hat seinen Titel beim ATP-Turnier in Basel erfolgreich verteidigt. Der 23-Jährige setzte sich am Sonntag im Finale gegen den Polen Hubert Hurkacz in einem engen Duell 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) durch und feierte seinen fünften Turniersieg auf der Tour.