Becker-Hammer offiziell! Tennis-Ikone bestätigt Trainer-Rückkehr

Becker „stolz“ auf Runes Anfrage

Rune befindet sich in einer Krise

Der Däne befindet sich seit mehreren Wochen in einer Krise. Rune verlor zehn seiner letzten elf Matches und schied auch beim ATP-Turnier in Stockholm am Mittwochabend in seinem Auftaktmatch gegen den Serben Miomir Kecmanovic mit 6:7 und 2:6 aus.