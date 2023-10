Masters in Shanghai: Titelverteidiger Medwedew ausgeschieden

Titelverteidiger Daniil Medwedew ist beim ATP-Masters in Shanghai überraschend früh gescheitert. Fünf Tage nach seinem Halbfinalsieg über Alexander Zverev beim Turnier in Peking musste sich der Russe in der dritten Runde dem an Nummer 26 gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda 6:7 (8:10), 2:6 geschlagen geben.