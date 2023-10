Offiziell: Becker wird Trainer von Jungstar Rune

Tennis-Idol Boris Becker kehrt nach knapp sieben Jahren in das Trainergeschäft zurück. Wie der Ex-Wimbledonsieger am Donnerstag mitteilte, wird er zukünftig den dänischen Jungstar Holger Rune betreuen. Becker will beim ATP-Turnier in Basel ab kommenden Montag erstmals an der Seite des 20-Jährigen stehen.

Rune befindet sich derzeit in der ersten großen Krise seiner jungen Karriere. Nach seinem Viertelfinaleinzug bei den French Open und in Wimbledon in diesem Jahr kassierte er zahlreiche frühe Niederlagen in Serie. Auch beim ATP-Turnier in Stockholm scheiterte er zuletzt in der ersten Runde am Serben Miomir Kecmanovic.