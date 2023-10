Final-Thriller über 3 Stunden in Wien! Sinner gewinnt Krimi gegen Medvedev

Italiens Top-Tennisspieler Jannik Sinner hat seine Spitzenform bestätigt und das ATP-Turnier in Wien gewonnen. In einem packenden Finale in der österreichischen Hauptstadt schlug der 22 Jahre alte Südtiroler den russischen Titelverteidiger Daniil Medvedev nach 3:06 Stunden mit 7:6 (9:7), 4:6, 6:3.