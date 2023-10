Zverev-Schreck verpasst ATP-Finale! Medvedev gegen Sinner im Endspiel von Wien

Vorjahressieger Daniil Medvedev steht beim ATP-Turnier in Wien erneut im Finale - und bekommt es dort mit dem Italiener Jannik Sinner zu tun.

Der topgesetzte Russe Medvedev gewann sein Halbfinale am Samstag gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (Nr. 4) mit 6:4, 7:6 (8:6). Sinner, an Position zwei gesetzt, bezwang im Anschluss Zverev-Schreck Andrey Rublev (Nr. 3) mit 7:5, 7:6 (7:5).

Sinner drehte den ersten Satz dabei noch nach einem 2:5-Rückstand. Das war zu viel für den für seine negativen Emotionen gegen sich selbst bekannten Rublev. Der Russe schlug sich so heftig auf das Knie, dass sogar ein wenig Blut zu sehen war.

Medvedev greift im Finale am Sonntag in der österreichischen Hauptstadt nach seinem sechsten Saisontitel. Der 27-Jährige und auch Sinner sind bereits für die ATP-Finals in Turin (12. bis 19. November) qualifiziert.