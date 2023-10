Tennis: Struff erreicht in Basel das Achtelfinale

Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim ATP-Turnier in Basel das Achtelfinale erreicht. Gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks gewann der 33-Jährige 7:6 (9:7), 6:4. In der Runde der letzten 16 trifft Struff entweder auf den an Nummer vier gesetzten Polen Hubert Hurkacz oder den Serben Dusan Lajovic.