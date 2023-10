Terror in Israel: ATP sagt Tennis-Turnier in Tel Aviv ab

Die Tennisspieler-Vereinigung ATP hat aufgrund von Sicherheitsbedenken nach dem Terrorangriff der Hamas in Israel das im November (5. bis 11.) geplante Turnier in Tel Aviv abgesagt.

„Die Gewalt und die Terrorakte, die wir in Israel erleben, sind unbegreiflich“, wurde ATP-Präsident Andrea Gaudenzi in der Mitteilung zitiert: „Wir verurteilen jede Form von Terrorismus aufs Schärfste und beklagen den Verlust von unschuldigen Menschenleben in diesem Konflikt. Wir hoffen und beten für den Frieden in der Region.“