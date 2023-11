Alcaraz zerstört Zverevs Halbfinal-Hoffnungen

Die Schützenhilfe bei den ATP Finals ist ausgeblieben, Alexander Zverevs Halbfinal-Hoffnungen sind schon vor dem letzten Vorrundenmatch geplatzt. Da der spanische Wimbledonchampion Carlos Alcaraz am Freitagnachmittag in Turin den Russen Daniil Medwedew mit 6:4, 6:4 bezwang, steht Zverevs Aus in der Gruppenphase bereits fest.