Becker fordert Respekt für Zverev - und verteilt einen Ratschlag

Nach der langen Verletzungspause im vergangenen Jahr hatte sich Zverev in seiner Comebacksaison stark zurückgekämpft und zuletzt sogar die ATP Finals erreicht. Becker sieht den Hamburger "nicht weit weg" von der Weltspitze um Novak Djokovic oder Carlos Alcaraz und meinte: "Er spielt gerade so ein wenig mit der Faust in der Tasche, will allen zeigen, dass er nicht zum alten Eisen gehört, sondern dass seine beste Zeit erst noch kommt."