Djokovic: Überwintern als Nummer eins der Tenniswelt "bedeutet sehr viel"

Djokovic überwintert als Nummer eins

Novak Djokovic beendet das Jahr zum achten Mal in seiner Karriere als Nummer eins der Welt. Das steht seit seinem Sieg gegen Holger Rune in den ATP-Finals fest, nach dem sich der serbische Grand-Slam-Rekordsieger extrem glücklich über sein Überwintern an der Tennis-Spitze zeigt.