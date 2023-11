Nadal über Comeback: „Schmerz wird niemals verschwinden“

Er habe dennoch einen Schritt nach vorne gemacht, so Nadal. Der Spanier hatte sich bei den Australian Open Anfang des Jahres verletzt und mit Problemen an der Hüfte zu kämpfen. Wann es zum Comeback kommt, lässt er offen.

Sein bislang letztes Match hatte er in Australien am 16. Januar gegen Mackenzie McDonald gespielt und in drei Sätzen verloren. Die ehemalige Nummer eins der ATP-Weltrangliste ist mittlerweile auf Rang 664 abgestürzt. In seiner Karriere gewann Nadal alle Grand-Slam-Turniere und ist mit 14 Titeln Rekordsieger der French Open. 2022 fuhr er dort seinen bislang letzten großen Erfolg ein.