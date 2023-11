Paris: Nach Alcaraz auch Medwedew gescheitert

Nach dem Spanier Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters in Paris in Daniil Medwedew ein weiterer Titelfavorit früh gescheitert. Der Weltranglistendritte aus Russland musste sich dem Bulgaren Grigor Dimitrow in der zweiten Runde mit 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7) geschlagen geben.