Tennis: Der Abschied, der Boris Becker zu Tränen rührte

„Das war das beste Publikum, das ich in Deutschland je hatte“, dankte die deutsche Tennis -Ikone den rund 9000 Fans in der Frankfurter Festhalle, denen er jahrelang diverse umjubelte Festtage beschert hatte.

Am 19. November 1995 - heute vor 28 Jahren - endete die Party dann standesgemäß: Becker gewann zum dritten und letzten Mal die ATP-WM, das prestigeträchtige Turnier der acht besten Tennisprofis des Jahres. Mit 7:6, 6:0, 7:6 besiegte Becker Finalgegner Michael Chang, es war das letzte Gastspiel der heutigen ATP Finals in Frankfurt, ehe sie im Jahr darauf nach Hannover umzogen.

Frankfurt war für Boris Becker ein gutes Pflaster

Die Festhalle war nach dem Madison Square Garden in New York 1990 zum Austragungsort des ATP-Saisonabschlusses geworden - und erwiesen sich als gutes Pflaster für die damaligen deutschen Tennis-Helden.

Becker hatte schon 1992 in Frankfurt gesiegt, damals gegen Jim Courier. Es war sein zweiter Sieg nach 1988 in New York, wo er im Endspiel seinen großen Rivalen Ivan Lendl niedergerungen hatte. Auch Beckers deutscher Gegenspieler Michael Stich erlebte in Frankfurt eine Sternstunde: 1993 triumphierte er ungeschlagen nach einem Finalerfolg über Pete Sampras.