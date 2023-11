Tsitsipas gibt auf: Rune darf in Turin auf Halbfinale hoffen

Der dänische Tennis-Profi Holger Rune und sein neuer Trainer Boris Becker dürfen bei den ATP Finals auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Vor den Augen der deutschen Ikone profitierte der 20 Jahre alte Rune in seinem zweiten Gruppenmatch am Dienstag von der Aufgabe des am Rücken verletzten Griechen Stefanos Tsitsipas, schon nach 17 Minuten war die Partie beim Stand von 2:1 für Rune beendet.