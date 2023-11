Zverev gegen Medwedew: Duell mit Vorgeschichte

Dauerduell mit Vorgeschichte: Das Aufeinandertreffen von Alexander Zverev und Daniil Medwedew bei den ATP Finals ist bereits das sechste der beiden Heißsporne in dieser Saison. Am Abend (21 Uhr/Sky) könnte Zverev mit einem Sieg die Weichen auf Halbfinaleinzug stellen.

Seine Bilanz gegen den 27 Jahre alten Russen ist allerdings durchwachsen. In dieser Saison schaffte Zverev nur beim Masters in Cincinnati einen Erfolg gegen den Kontrahenten. Insgesamt hat Zverev in seiner Karriere sieben Siege bei zehn Niederlagen gegen Medwedew vorzuweisen. Dazu zählt aber auch der Finaltriumph des Olympiasiegers 2021 in Turin in zwei Sätzen.