Zverev lässt erste Chance aufs Halbfinale aus

Alexander Zverev hat bei den ATP Finals die erste Chance auf das Halbfinalticket ausgelassen. Der 26 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg unterlag bei dem prestigereichen Jahresabschluss in seinem zweiten Gruppenspiel dem Russen Daniil Medwedew mit 6:7 (7:9), 4:6. Mit einem Erfolg im dritten Gruppenspiel kann die deutsche Nummer eins aber noch immer die Vorschlussrunde erreichen.

Zverev trifft dann auf Andrej Rublew, der nach einer 5:7, 2:6-Niederlage gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz ausgeschieden ist. Alcaraz, den Zverev in Turin zum Auftakt in drei Sätzen bezwungen hatte, konkurriert nun mit Zverev um den Einzug ins Halbfinale. Der Spanier muss noch gegen Medwedew ran, der bereits den Sprung in die K.o.-Phase geschafft hat.