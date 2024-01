Starkes Tennis-Comeback! Nadal bezwingt Thiem in Brisbane - und überholt eine Legende

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat nach fast einjähriger Verletzungspause ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Der 22-malige Grand-Slam-Champion besiegte in der ersten Runde des ATP-Turniers in Brisbane den früheren US-Open-Sieger Dominic Thiem (Österreich) mit 7:5, 6:1 und trifft im Achtelfinale nun auf den Russen Aslan Karatsev oder den Lokalmatadoren Jason Kubler.

Mit dem Erfolg ist Nadal zudem in der Rangliste der meisten Siege auf der ATP-Tour auf Rang vier geklettert und hat Tennis-Ikone Ivan Lendl hinter sich gelassen. Vor dem Spanier liegt nur Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251) und Novak Djokovic (1088), der während Nadals Verletzungspause in der vergangenen Saison vorbeigezogen war.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Nadal hatte zuletzt bei den Australian Open im Januar 2023 gespielt und sich danach einer Operation am Hüftbeuger unterzogen. Eine lange Leidenszeit begann.

Nadal: „Hier zu spielen, macht mich stolz“

„Das ist ein emotionaler und wichtiger Tag für mich. Es war eines der schwersten Jahre meiner Karriere. Hier zu spielen, macht mich stolz“, sagte Nadal: „Danke an alle, die das ganze Jahr für mich da waren.“

Derzeit steht der 37-Jährige in der Weltrangliste nur auf Platz 672, dank seines „Protected Ranking“-Status muss er aber nicht in der Qualifikation antreten. Zudem hätte Nadal mit an Sicherheit grenzendender Wahrscheinlichkeit andernfalls sowieso eine Wildcard für das Hauptfeld bekommen.