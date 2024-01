Tennis: Nadal in Brisbane im Viertelfinale

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal zeigt sich bei seinem Comeback-Turnier in Brisbane weiter in guter Verfassung. Der 22-malige Grand-Slam-Champion besiegte im Achtelfinale des ATP-Turniers an der Ostküste Australiens den Lokalmatadoren Jason Kubler überzeugend 6:1, 6:2 und nähert sich in Vorbereitung auf die Australian Open (14. bis 28. Januar) trotz fast einjähriger Verletzungspause seiner Bestform.