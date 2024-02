Chatschanow stoppt Jungstar Mensik und holt sechsten Turniersieg

Der an Nummer zwei gesetzte Tennisprofi Karen Chatschanow hat in Doha/Katar den Siegeszug von Jungstar Jakub Mensik gestoppt und seinen sechsten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert.

Der 27 Jahre alte Russe setzte sich im Finale gegen den 18 Jahre alten Tschechen mit 7:6 (14:12) und 6:4 durch. Mit dem Triumph in Doha klettert Chatschanow am Montag in der Weltrangliste von Platz 17 auf 15.