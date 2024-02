Tennis: Altmaier scheitert gegen Lokalmatador chancenlos

Tennisprofi Daniel Altmaier ist auch beim ATP-Turnier in Buenos Aires früh ausgeschieden. Der 25-Jährige aus Kempen unterlag in seinem Auftaktspiel dem Weltranglisten-87. Facundo Diaz Acosta aus Argentinien 3:6, 6:7 (1:7) und kassierte seine dritten Erstrundenpleite in Serie.

In der Vorwoche hatte Altmaier (ATP-Nr. 53), der seit 2023 vom argentinischen früheren Top-10-Spieler Alberto Mancini trainiert wird und seitdem ausgiebiger in Südamerika spielt, zum Auftakt seiner Sandplatzsaison in Cordoba sein Erstrundenmatch gegen Federico Coria (ebenfalls Argentinien) verloren.