De Minaur verteidigt Titel in Acapulco erfolgreich

Der australische Tennisprofi Alex de Minaur hat seinen Titel beim ATP-Turnier in Acapulco erfolgreich verteidigt. Der Weltranglistenneunte besiegte im Finale den dreimaligen Grand-Slam-Finalisten Casper Ruud aus Norwegen mit 6:4, 6:4 und feierte seinen achten Karriere-Titel im Einzel.

Nach seinem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open in Melbourne im Januar kommt de Minaur immer besser in Fahrt, Mitte Februar hatte er bereits beim Turnier in Rotterdam das Endspiel erreicht.