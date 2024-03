Dubai: Rublew im Halbfinale disqualifiziert

Der russische Tennisspieler Andrej Rublew ist beim ATP-Turnier in Dubai im Halbfinale disqualifiziert worden. In seinem Halbfinalmatch gegen Alexander Bublik (Kasachstan) geriet der an Nummer zwei gesetzte Rublew im entscheidenden dritten Satz mit 5:6 in Rückstand und ging einen Linienrichter offenbar verbal auf Russisch an. Nach minutenlanger Diskussion mit weiteren Offiziellen des Matches gab Stuhlschiedsrichterin Miriam Bley die Disqualifikation Rublews bekannt.