Indian Wells: Alcaraz verteidigt gegen Medwedew den Titel

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat erneut das ATP-Turnier in Indian Wells (USA) gewonnen. Wie im Vorjahr setzte sich der Spanier im Finale in zwei Sätzen gegen den Weltranglisten-Vierten Daniil Medwedew durch - diesmal mit 7:6 (7:5), 6:0. Nach 1:44 Stunden sicherte er sich seinen ersten Titel in diesem Jahr.