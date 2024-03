Indian Wells: Djokovic siegt mit Mühe beim Comeback

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic ist erfolgreich, aber mit reichlich Mühe auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der Serbe kämpfte sich beim Masters in Indian Wells, dem ersten Auftritt nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open im Januar, durch ein 6:2, 5:7, 6:3 gegen Aleksandar Vukic in die dritte Runde. "Es war schwierig, an ihm vorbeizukommen. Er hat unglaublich gespielt", lobte Djokovic seinen australischen Gegner.