Koepfer scheidet in Miami gegen Medwedew aus

Tennisprofi Dominik Koepfer hat beim ATP-Masters in Miami den wohl größten Sieg seiner Karriere verpasst. Der 29-Jährige verlor im Achtelfinale gegen Vorjahressieger Daniil Medwedew am Ende deutlich mit 6:7 (5:7), 0:6. Der Russe darf dagegen weiterhin von der ersten Titelverteidigung auf der ATP-Tour träumen, bisher hatte er seine 20 Turniersiege alle an unterschiedlichen Orten geholt.