Miami: Sinner erster Halbfinalist

Tennisprofi Jannik Sinner präsentiert sich in der Hartplatz-Saison weiter in absoluter Topform. Zwei Monate nach seinem Triumph bei den Australian Open ist der Südtiroler auch beim ATP-Masters in Miami ins Halbfinale gestürmt. Durch das souveräne 6:4, 6:2 im Viertelfinale gegen den Tschechen Tomas Machac buchte Sinner als erster Spieler sein Ticket für die Runde der besten vier.

Der 22-Jährige hatte nach seinem ersten Grand-Slam-Sieg in Melbourne Ende Januar auch das ATP-Turnier in Rotterdam gewonnen. Beim ersten Teil des Sunshine-Doubles, dem Masters in Indian Wells, scheiterte der Weltranglistendritte im Halbfinale am späteren Sieger Carlos Alcaraz - Sinners bislang einzige Niederlage im Jahr 2024.

Zverev trifft auf Marozsan