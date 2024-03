Miami: Zverev locker in der dritten Runde

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seine Auftakthürde beim ATP-Masters in Miami souverän genommen. Der an Position vier gesetzte Hamburger, der dank eines Freiloses erst in der zweiten Runde einsteigen musste, besiegte den Weltranglisten-36. Felix Auger-Aliassime (Kanada) mit 6:2, 6:4. Zverevs Gegner in der dritten Runde ist der US-Amerikaner Christopher Eubanks.