Murray sagt für Turnier in München ab

Der zweimalige Wimbledon-Champion Andy Murray wird vorerst ausfallen und das ATP-Turnier in München (15. bis 21. April) verpassen. Das teilte das Management des 36-Jährigen am Freitag mit. Auch für das ATP-Masters in Monte Carlo muss der dreimalige Grand-Slam-Champion aufgrund von Bänderverletzungen, die er sich am Sonntag in Miami beim Drittrundenmatch gegen Tomas Machac zugezogen hatte, absagen.