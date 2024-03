Nadals Fitness vor Indian Wells "besser als erwartet"

Tennisstar Rafael Nadal hat sich vor dem ATP-Masters-Turnier in Indian Wells überrascht von seiner Fitness gezeigt. Der 22-malige Grand-Slam-Champion fühle sich "viel besser als erwartet", sagte er am Sonntag nach einem von Netflix übertragenen Showmatch in Las Vegas gegen Carlos Alcaraz. Nadal hatte die Partie mit 6:3, 4:6, 12:14 verloren. Der 37-Jährige wehrte dabei zunächst fünf Matchbälle seines Landsmanns ab.