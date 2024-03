Sechs aus sechs: Humbert gewinnt ATP-Turnier in Dubai

Tennis-Profi Ugo Humbert hat in seinem sechsten Finale auf der ATP-Tour zum sechsten Mal triumphiert. Der Franzose gewann das Endspiel des Turniers in Dubai gegen Alexander Bublik aus Kasachstan mit 6:4, 6:3. Für Humbert war es nach seinem Erfolg im westfälischen Halle 2021 der zweite Sieg eines Turniers der 500er-Serie. Erst vor drei Wochen hatte er seine Endspielqualitäten in Marseille unter Beweis gestellt und dort das ATP-250-Turnier gewonnen.