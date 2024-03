Tennis: Sinner triumphiert auch in Miami

Australian-Open-Sieger Jannik Sinner hat das ATP-Masters in Miami in beeindruckender Manier gewonnen und bereits seinen dritten Turniersieg in diesem Jahr gefeiert. Der Italiener setzte sich mit 6:3, 6:1 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow durch und steht ab Montag erstmals auf Platz zwei der Weltrangliste.