Altmaier mit Auftaktpleite in Monte-Carlo

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in Monte-Carlo den Einzug in die zweite Runde verpasst. Der 25-Jährige aus Kempen unterlag am Montag in seiner Erstrunden-Begegnung dem Argentinier Francisco Cerundolo mit 2:6, 6:7 (3:7). Zuletzt war Altmaier bereits im portugiesischen Estoril an seiner Auftakthürde gescheitert.