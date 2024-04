Altmaier scheidet in Estoril früh aus

Daniel Altmaier ist der Einstieg in die Sandplatzsaison missglückt.

Der 25 Jahre alte Kempener unterlag beim ATP-Turnier im portugiesischen Estoril in der ersten Runde dem Spanier Pedro Martinez mit 4:6, 2:6.

Altmaier, der zuletzt beim Masters in Miami das deutsche Zweitrundenduell gegen Jan-Lennard Struff verloren hatte, wehrte sich im zweiten Satz vergebens und musste Martinez nach 1:40 Stunden Spielzeit gratulieren.

Auch der formstarke Dominik Koepfer ist am Mittwoch noch gegen den Spanier Pablo Llamas Ruiz gefordert. Koepfer war zuletzt in Miami erst im Achtelfinale am Russen Daniil Medwedew gescheitert.