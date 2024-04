Armverletzung: Alcaraz verpasst auch Turnier in Barcelona

Der spanische Weltranglistendritte Carlos Alcaraz verpasst verletzungsbedingt auch das ATP-Turnier in Barcelona. Das gaben die Veranstalter am Sonntag bekannt. Der Wimbledonsieger, der in den vergangenen beiden Jahren in Katalonien triumphiert hatte, laboriert weiter an einer Unterarmverletzung. Alcaraz hatte deshalb bereits das Masters in Monte Carlo verpasst.