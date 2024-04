ATP-Turnier in München: Thiem-Blamage gegen Tour-Debütanten

Der ehemalige US-Open-Sieger Dominic Thiem ist beim ATP-Turnier in München in der ersten Runde gescheitert. Der seit Jahren unter Handgelenksproblemen leidende Österreicher, der auf Platz 105 der Weltrangliste abgerutscht ist, unterlag dem spanischen Qualifikanten Alejandro Moro Canas 4:6, 4:6. Dieser steht zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Hauptfeld eines ATP-Turniers und spielte bisher nur kleinere Turniere.